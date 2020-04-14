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رياضة

حسام حسن: تركت الاحتراف الخارجي من أجل الأهلي.. وصالح سليم سبب العودة .. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:04 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
قال حسام حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وناديي الأهلي والزمالك السابق إنه لو استمر في الاحتراف الأوروبي كان سيصل للعالمية فى وقت قصير ، لكنه كان لا يحب اللعب خارج مصر.

وأضاف حسام حسن في حواره مع قناة “أون تايم سبورتس 1 ” أنه ترك الاحتراف في أوروبا من أجل عيون النادي الأهلي.

وأكمل :"  صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى عام 1991 وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم، مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شىء آخر.
 
وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين، وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال.
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