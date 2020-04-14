حسام حسن: تركت الاحتراف الخارجي من أجل الأهلي.. وصالح سليم سبب العودة .. فيديو

قال حسام حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وناديي الأهلي والزمالك السابق إنه لو استمر في الاحتراف الأوروبي كان سيصل للعالمية فى وقت قصير ، لكنه كان لا يحب اللعب خارج مصر.





وأضاف حسام حسن في حواره مع قناة “أون تايم سبورتس 1 ” أنه ترك الاحتراف في أوروبا من أجل عيون النادي الأهلي.



