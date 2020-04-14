حسام حسن: 50 ألف جنيه أعلى أجر حصلت عليه في الأهلي.. و225 ألفا مع الزمالك بالموسم.. فيديو

كشف حسام حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وناديي الأهلي والزمالك السابق أن أكبر قيمة عقد خلال مشواره مع الأهلي كان 50 ألف جنيه في الموسم الواحد.
وأضاف خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 1" أنه حصل لعدة أعوام مع الأهلي على مبلغ 40 ألف جنيه في الموسم الواحد منذ موسم 92-93 إلى موسم 98-99 الذي ارتفع فيه إلى 50 ألفا في آخر موسمين له مع القلعة الحمراء.
وأوضح حسام حسن أن أعلى قيمة عقد مع نادي الزمالك كانت 225 ألف جنيه في الموسم ، مشيرا الى انه حصل خلال احترافه فى تركيا على مبلغ 60 ألف دولار، وعاد ليأخذ فى اليونان 30 ألف دولار فقط.