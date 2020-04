الخميس.. نائب محافظ القاهرة يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بـ هندسة كفر الشيخ

يُشارك الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بعد غد، الخميس، في مناقشة رسالة ماجستير للباحث المهندس محمد عبد المعطي شوشة، المُعيد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.





وجاءت رسالة الباحث، تحت عنوان Study the effect of multi vertical soil layer on seepage characteristic under control structure.. "دراسة تأثير تعدد طبقات التربة رأسيًا على خصائص التسرب أسفل منشآت التحكم".





وتضم لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور إبراهيم رشوان، أستاذ الهيدروليكيا المتفرغ بكلية الهندسة جامعة طنطا، "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتور مصطفى العناني، أستاذ مساعد الهندسة المدنية، ووكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور حسام الدين فوزي، أستاذ مساعد الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، "مناقشًا"، والدكتور علي محمد باشا، أستاذ مساعد ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ "مشرفًا".





