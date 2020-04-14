تعرف على أحدث قرارات وزير التربية والتعليم بشأن أبحاث طلاب المدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات الماضية عن عدد من القرارات الجديدة التي لفتت انتباه جميع المتابعين لتطورات شأن التعليم قبل الجامعي في ظل ظروف تعليق الدراسة ومكافحة كورونا.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رصدا لأبرز ما أعلنه وزير التعليم من قرارات خلال الساعات الأخيرة :









اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس





فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.





ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس اول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان.





حيث أوضح وزير التعليم في تصريحات تليفزيونية له : ان الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض و مناقشة مشروعاتهم البحثية فى هذا السن الصغير ، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم ام أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه أو قام أحد أقاربه بإعداده.





وقال وزير التربية والتعليم : لو ثبت للجنة المناقشة ان الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي ، لأن البحث المقدم لا يخصه أو انه لم يبذل فيه مجهودا ، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب.





وأوضح وزير التربية والتعليم : أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية .. وقال الوزير "مفيش داعي اولياء الامور يحطوا ولادهم في الموقف ده و ياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم"





وزير التعليم: ليس من حق المدارس بيع رمز الطالب وأكواد الفصول بأي مبالغ مالية





وقد تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شكوى من بعض أولياء الأمور تفيد بقيام بعض المدارس بتحصيل مبلغ 5 جنيهات نظير الاستعلام عن الرقم التعريفي للطلاب من أجل تسجيل هذا الرقم فى المشروع البحثى الذى سوف يقدمه بديلا عن امتحانات الترم الثانى.





ورد وزير التربية والتعليم على هذه الشكوى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "هذا ليس قانونيًا والرقم التعريفي لابد أن يتم إتاحته للطلاب بلا مقابل وكذلك رمز الفصل الافتراضي".





كما أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديري المديريات التعليمية، شدد فيها على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.





و وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بمتابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.





وزير التعليم يكلف المديريات بالتصدي لكل من يسعى بالمتاجرة بأكواد الطلاب وأبحاثهم





كما أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديري المديريات التعليمية، شدد فيها على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.





كما وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بمتابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.





أفضل معلم وأفضل مشروع بحثي .. مسابقة جديدة تعلن وزارة التعليم تفاصيلها قريبا





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم : سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.









و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تنصح طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي ، بإعداد الابحاث المطلوبة منهم عن طريق المصادر المتاحة على المكتبة الرقمية .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن رابط المكتبة الرقمية هو https://study.ekb.eg/









وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن جميع المشروعات البحثية المطروحة من الوزارة للطلاب ، اجابات اسئلتها موجودة داخل المكتبة الرقمية .





وقال وزير التربية والتعليم أنه يمكن إعداد المشروع البحثي مع مراعاة المعايير الآتية لكي يعتبر البحث مقبولًا :





- أن يكون عنوان البحث جذابا .

- أن يتم عرض البحث بطريقة منظمة.

- أن يستخدم الطالب مفاهيم من المذكورة المواد الدراسية المختلفة.

- أن يلتزم الطالب بعدد الكلمات المحددة للمقدمة و البحث.

- أن يلتزم الطالب بجميع محاور المشروع.

- أن يراعي الطالب القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم أثناء كتابة البحث





ولمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخري متاحة.





وشرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كيفية استخدام المكتبة الرقمية "ذاكر" في البحث عن المعلومات المطلوبة لعمل المشروعات البحثية.





وتمثلت تلك الخطوات التي سردها وزير التربية والتعليم فيما يلي:





- على الطالب أن يفتح موقع المكتبة الرقمية ذاكر من خلال الرابط التالي https://study.ekb.eg/guides





- ثم يكتب الطالب الكلمة المفتاحية الرئيسية لموضوعه البحثي الذي اختاره من الموضوعات التي طرحتها الوزارة، وذلك في خانة البحث الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية المكتبة الرقمية ثم يضغط على علامة العدسة ليبدأ البحث عن الكلمة المطلوبة.





- بعد ذلك سيجد الطالب صفحة بها مصادر معلومات كثيرة تخص موضوعة.





- سيجد الطالب على يمين الصفحة، مجموعة من الكلمات الدالة يمكنه من خلالها البحث عن الصف الدراسي الذي يدرس فيه، لتصفية الموضوعات، إلى قائمة موضوعات تناسب المرحلة العمرية الخاصة بالطالب.





- على الطالب أن يستعين بالمعلومات المفيدة في بحثه ليس بطريقة النقل النصي ولكن بإعادة صياغتها بأسلوبه، مع كتابة المصدر أو الناشر الذي نقل عنه هذه المعلومات من على المنصة.





-على الطالب أن يعي أن المحاور البحثية التي تم طرحها على موقع الوزارة ليختار منها الطالب ، موجود بها كلمات محددة مكتوبة بخط عريض ، هذه الكلمات هي الكلمات التي يمكن أن يبحث بها الطالب في المكتبة الرقمية لتسهيل مهمة الوصول للمعلومات المطلوبة في بحثه.









وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نظام المشروعات البحثية هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب.



