AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قرار جديد.. وزير التعليم: اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:26 م
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
ياسمين بدوي

فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم. 


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.


وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهودا بنفسه في إنجاز بحثه أم أنه اعتمد على أبحاث جاهزة لم يتعب فيها.  



وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب.


وقال وزير التربية والتعليم : سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 شائعات عن وزارة التعليم في 3 أيام .. اعرف حقيقتها الآن

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

ما مصير الطالب الذي يغش مشروعاته البحثية .. وزير التعليم يرد ؟

التعليم تستعد لشرح تفاصيل المشروعات البحثية الخميس.. طارق شوقي: سنقبل البحث ورقيا في حالة تعذر وجود انترنت.. وسنفصل أي معلم يتاجر بالأبحاث.. وأي طالب يهمل تقديم مشروعه البحثي سيكون راسبا

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ودخول الامتحان من أي "واي فاي" منزلي.. ومفيش حد هيسقط رسالة طمأنينة لأولياء الأمور

الخطوات الاولى الواجب على الطالب فعلها لتنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عزل 24 عاملا بعد إصابة ممرض في مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بكورونا

هنادي مهنا تنشر صورة جديدة مع خطيبها أحمد خالد صالح.. شاهد

صلوا عليه بدون إعلان.. وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير المواقع المتعددة بالمدن والمراكز في أسوان

بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد

بعد منحة الـ 500 جنيه.. معاش شهري للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأزرق .. شاهد