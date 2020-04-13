قرار جديد.. وزير التعليم: اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس

فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهودا بنفسه في إنجاز بحثه أم أنه اعتمد على أبحاث جاهزة لم يتعب فيها.









وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم : سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.



