AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للمسافرين.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق الصحراوية والرئيسية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء على الطرق الصحراوية، والتى تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدائري وكوبري 6 أكتوبر وصلاح سالم.. أماكن الزحام الصباحي على الطرق والميادين

تعرف على الحالة المرورية في الطرق الصحراوية والسريعة

للمسافرين.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق الصحراوية والرئيسية

النشرة المرورية الصباحية.. حالة الطريق الدائري وأماكن الزحمة

النشرة المرورية الصباحية.. تعرف على حالة الطرق الرئيسية والصحراوية

للمسافرين.. الحالة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والرئيسية

ترشيحاتنا

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مستشفى العزل بتمى الأمديد يستقبل ٥ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف عن مخطط الإخوان لاستهداف النظام الصحي في مصر.. قرار جديد من وزير التعليم أول سبتمبر بشأن أبحاث الطلاب

لحظة تحول سماء شيكاغو إلى اللون الرمادي.. فيديو وصور

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا