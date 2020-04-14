نشاط في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية وارتفاع مخزون الغلال لـ 1.1 مليون طن

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبحسب بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 28 سفينة وجرى دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء.



وساهم استمرار العمل على مدار 24 ساعة بميناء الإسكندرية في تداول 419 ألف طن بضائع، وتصدير 1163 حاوية، وورود 1472 حاوية مكافئة من الخارج.



وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تصدير 29 ألف طن بضائع إلى الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها البصل والبطاطس ووقود الطائرات.



وأضاف الغندور، أن الميناء استقبل 103 آلاف طن بضائع إستراتيجية من الخارج تشمل "قمح، مواد بترولية، خشب، فحم، خميرة الورق، والصوديوم"، منوها أن مخزون الغلال بصوامع الميناء بلغ مليون و100 ألف طن، بينهم 366 ألف طن قمح.



ومن جانبه، أوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجرى تعقيم وتطهير المباني والساحات والأرصفة والسفن والمعدات على مدار الساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.