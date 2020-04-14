سجل نفسك على منصة edmodo بهذه الخطوات الآن





وقال وزير التربية والتعليم :

- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة

- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب

- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر

-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد

- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )

-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)

-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر

- ادخال رقم جوال ولي الامر او بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة)

وتعتبر منصة ادمودو edmodo ، هي منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.