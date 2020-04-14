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تعليم

سجل نفسك على منصة edmodo بهذه الخطوات الآن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:08 م
منصة edmodo
منصة edmodo
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ياســـمين بدوي
قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.

وقال وزير التربية والتعليم :
-  يدخل الطالب على https://edmodo.org/ 
- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة
- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب
- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر
-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد
- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )
-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)
-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر 
- ادخال رقم جوال ولي الامر او بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة)

وتعتبر منصة ادمودو edmodo ، هي منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.
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