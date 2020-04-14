توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا مهما بشأن منصة ادمودوedmodo .





حيث قال وزير التربية والتعليم ، إن اسم المستخدم على منصة ادمودو edmodo هو الاسم الذي يستخدمه الطالب للدخول على منصة ادمودو edmodo





وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان الطالب هو الذي يختار هذا الاسم اثناء إنشاء حساب جديد على منصة ادمودو edmodo .





وقال وزير التربية والتعليم : ينصح بأن يكون اسم المستخدم عبارة عن Moe متبوعة بالرقم التعريفي للطالب ، مشيرًا إلى أنه لو اختار الطالب اسم مستخدم مكتوب بطريقة مختلفة فهذا لن يكن خطأ ولا داعي لتغييره.





أما بشأن كود الفصل على منصة ادمودو ، فقد أكد وزير التربية و التعليم أن كود الفصل يتم انشاؤه على منصة ادمودو edmodo لتجميع طلاب الصف الدراسي لمادة معينة مع المعلم المشرف على المادة.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطالب أن يحصل على كود الفصل من خلال مدرسته.





وكان قد قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.





وقال وزير التربية والتعليم :





- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة

- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب

- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر

-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد

- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )

-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)

-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر

- ادخال رقم جوال ولي الامر او بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة)



