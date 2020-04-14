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تعليم

توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:56 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا مهما بشأن منصة ادمودوedmodo .

حيث قال وزير التربية والتعليم ، إن اسم المستخدم على منصة ادمودو edmodo هو الاسم الذي يستخدمه الطالب للدخول على منصة ادمودو edmodo

وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان الطالب هو الذي يختار هذا الاسم اثناء إنشاء حساب جديد على منصة ادمودو edmodo .

وقال وزير التربية والتعليم : ينصح بأن يكون اسم المستخدم عبارة عن Moe متبوعة بالرقم التعريفي للطالب ، مشيرًا إلى أنه لو اختار الطالب اسم مستخدم مكتوب بطريقة مختلفة فهذا لن يكن خطأ  ولا داعي لتغييره.

أما بشأن كود الفصل على منصة ادمودو ، فقد أكد وزير التربية و التعليم أن كود الفصل يتم انشاؤه على منصة ادمودو edmodo لتجميع طلاب الصف الدراسي لمادة معينة مع المعلم المشرف على المادة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطالب أن يحصل على كود الفصل من خلال مدرسته.

وكان قد قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.

وقال وزير التربية والتعليم :

-  يدخل الطالب على https://edmodo.org/ 
- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات اكثر عن المنصة
- اذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة اضغط على كلمة ادمودو لتسجيل حساب
- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر
-لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد
- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - او معلم - ولي امر )
-لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة)
-على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب ) حتى لا يكون الاسم مكرر 
- ادخال رقم جوال ولي الامر او بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة)

 و شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعض المعلومات الخاصة بمنصة إدمودو المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين.

ومن أبرز هذه المعلومات ما يلي:
- هذه منصة خاصة بالعملية التعليمية تتميز بالأمن والأمان تزيد التواصل بين الطالب والمعلم.
- الفصول الافتراضية الموجودة على منصة إدمودو هي عبارة عن صفحة مثل أي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- الطالب يتفاعل مع المعلم من خلال أيقونة المناقشات الموجودة على منصة إدمودو، كما يمكن للطالب كتابة أي تعليق للمعلم وإرساله له.
- أولياء الأمور لهم حق الدخول للإشراف على أبنائهم على منصة إدمودو.
- المعلم يضع للطالب وقتا معينا لحل الواجب الذي تم تحميله.
- المعلم يرسل ملفات ومجلدات تعليمية للطالب توضع في أيقونة مجلدات.
- إدمودو ستوسع مدارك الطالب وستتيح له مصادر معلومات أكبر بشكل تفاعلي بين الطلاب والمعلمين.
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