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رياضة

الأهلي يكتسح أندية إفريقيا في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.. والزمالك في الوصافة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:09 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
أصدرت شبكة ريزولت سبورتس الألمانية، المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للرياضات المختلفة، قائمة بأكثر الأندية تفاعلًا على منصات التواصل في القارة الإفريقية. 

وتصدر النادي الأهلي المصري القائمة مكتسحًا كافة فرق القارة، حيث وصل مجموع عدد متفاعليه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى 27 مليون متابع، منهم 12 مليون متابع من خلال صفحة النادي على موقع فيس بوك، و5 مليون على حساب النادي على موقع إنستجرام، و7 مليون على حساب النادي على موقع تويتر، ومليون متابع على قناة النادي على موقع يوتيوب، و 467 ألف على حساب النادي على موقع "تيك توك". 

وجاء نادي الزمالك المصري في المركز الثاني، حيث وصل عدد متفاعليه لـ 12 مليون متابع، منهم 6 مليون على صفحة النادي الرسمية على موقع فيس بوك ومليون على حساب النادي على موقع إنستجرام و 4 مليون على حساب تويتر، و488 ألف مشترك على قناة النادي على موقع يوتيوب. 

وأتى نادي الرجاء المغربي في المركز الثالث بـ 6 مليون متابع، يليه نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بـ 5 مليون متابع،  ثم مواطنه أورلاندو بايرتس بـ 4 مليون متابع، ليأتي نادي بيراميدز المصري في المركز السادس بـ 3 مليون متابع.

واحتل نادي مصر المركز العاشر في قائمة الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلًا على وسائل التواصل الإجتماعي بمليون متابع في مفاجأة من العيار الثقيل، متفوقًا على أندية كبرى مثل صن داونز الجنوب إفريقي والترجي والنجم التونسيين ومازيمبي الكونغولي.

وجاء ترتيب باقي الفرق المصرية كالآتي:

النادي المصري في المركز 12 بمليون متابع

نادي وادي دجلة في المركز 18 بـ 938 ألف متابع

نادي الإسماعيلي في المركز التاسع عشربـ 774 ألف متابع

نادي سموحة في المركز 31 بـ 340 ألف متابع. 
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