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سيارات

أسباب تقل الدركسيون وكيفية علاجه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:01 م
أسباب تقل الدركسيون
أسباب تقل الدركسيون وكيفية علاجه
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اشرف عطية
كانت السيارات في بداية ظهورها قديما تعاني من بعض الأشياء البدائية مثل الزجاج اليدوي الذي أصبح الآن أوتوماتيكي وكانت تعاني أيضا من مشاكل في التبريد حتي وصولها في هذا العصر لأزهي صورها فأصبحت تمتلك ثيرموستات حرارة ومراوح تبريد وتكييف ومرايات كهربائية.

وكانت السيارات تعاني أيضا من بعض المشاكل الأخري مثل تقل وصعوبة حركة الدركسيون الأمر الذي كان يعاني منة سائقو السيارات بشكل مزعج للغاية ولكن تم حل هذة المشكلة باستبدال علبة الدركسيون بعلبة كهربائية باور وتعتمد أيضا علي الزيت لسهولة الحركة.


وفي بعض الأحيان تظهر مشاكل تتعلق بثقل حركة الدركسيون فتجعل السائقين يعانون من القيادة أشد العناء وفي هذا السياق نطرح عليكم أسباب ظهور هذه المشكلة وطرق علاجها.


أسباب ثقل الدركسيون:

1- تدني مستوي الزيت الخاص بالدركسيون. 

2- تلف البارات أو ازرعة الدركسيون. 

3- وجود تسريب في علبة الدركسيون. 

4- قطع سير الباور. 

5- تلف في طنبورة الباور. 

6- تلف طرمبة الباور. 

7- تلف علبة الدركسيون. 


عند الشعور بثقل في الدركسيون أو المقود يجب عليك الذهاب لفني لبيان ما هي من الاسباب السابقة السبب الرئيسي في هذة المشكلة لسرعة علاجها قبل تفاقمها.

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