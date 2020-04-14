مستشار البيت الأبيض: ترامب سيعلن إعادة فتح الاقتصاد رغم كورونا

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قرارات هامة اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد.





وقال إن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال.





وأضاف أن إدارة ترامب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن.





وأكد كودلو أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قويات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أكد أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.





وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".







