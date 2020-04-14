AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: سنعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:19 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرار إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قرارات هامة اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال، لافتا إلى أن إدارة ترامب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن.

وأكد كودلو أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قويات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو،  أكد أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.

وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق تجارة واشنطن

إدارة ترامب تقرر إصدار سندات حرب لجمع الأموال لمواجهة كورونا

على عكس توقعات ترامب.. مسؤول أمريكي يكشف احتمالية إعادة فتح البلاد في مايو

ترامب: قرار فتح الولايات وعودة الاقتصاد في يدي ومن سلطتي فقط

6 حكام يدرسون مخالفة ترامب وإعادة فتح ولاياتهم

قلق من تصاعد العنف المنزلي وحالات الانتحار في أمريكا بسبب كورونا.. ومعركة بين ترامب وحكام الولايات حول مسئولية قرار تخفيف الحظر

ترشيحاتنا

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

السيسى يوجه القوات المسلحة بحماية مرتكزات الأمن القومي ومكتسبات الدولة

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتصاره في قضية مستحقاته لدى الزمالك

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا

وكيل اللاعب: جمهور الأهلي هدد عبدالله السعيد بعد التوقيع للزمالك .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة