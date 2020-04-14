ترامب: سنعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرار إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.





وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قرارات هامة اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد.





وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال، لافتا إلى أن إدارة ترامب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن.





وأكد كودلو أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قويات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أكد أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.





وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".