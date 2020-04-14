أمن عربي.. برلماني يطالب الجامعة العربية بوقف التدخل التركي والقطري في ليبيا

رفض النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، التدخل العسكري التركي في ليبيا، قائلا إنه يدل على رغبة في الهيمنة والتوسع التركي في ليبيا وعلى الحدود الغربية لمصر، منوها بالخطط الإستعمارية التي أعلن عنها أردوغان أكثر من مرة في خطاباته تجاه ليبيا وقال فيها انه يتدخل في ليبيا للدفاع عن أحفادهم من الأتراك! وهى واحدة من أكاذيبه الكثيرة.





وشدد النائب في بيان له، على وجود رفض دولي تام للوجود التركي في ليبيا، خاصة أنه ليس فقط هيمنة استعمارية ولكنه نهب اقتصادي وسيطرة على المقدرات الليبية سواء في النفط أو غيرها من الموارد، لافتا الى أن أردوغان يعتبر ليبيا مسرحا ممتدا لتجربة أسلحته وبالخصوص الطائرات المسيرة التركية التي غزا بها ليبيا.



