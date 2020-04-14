125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1888 حالة.





ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، قال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة.





وأعلن عن تسجيل البلاد 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.





وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.