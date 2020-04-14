وزير التموين: احتياطي العدس والفول يكفى 7 شهور والموانئ تعمل 24 ساعة..فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الإحتياطي الإستراتيجي للفول والعدس موجود في مصر لمدة 7 شهور قادمة، مناشدا المواطنين أنه إذا "وجد رف فاضي بأي منفذ بيع" يتصل على 19588.





وأضاف المصيلحي خلال حواره لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية وتنسيقا بكل المحافظات لتأمين سلاسل إمداد الغذاء.









وتابع وزير التموين أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أي مشاكل مؤكدا ان الموانئ تعمل على مدار 24 ساعة من اجل نقل المواد الغذائية.









وطمأن الدكتور علي المصيلحي المواطنين بأن الاحتياطى من السلع متوفر والإجراءات وسلاسل الإمداد والتموين بالصناعات الغذائية تعمل بكفاءة عالية.





وقال وزير التموين إنه تم رفع الحظر على كافة محلات الخضراوات والفاكهة وأسواق الجملة من أجل تلبية مطالب المواطنين.



