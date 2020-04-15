خصومات للطلاب.. دار علوم القاهرة تنظم دورات في النحو والتصحيح اللغوي

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن تنظيم دورة تدريبية في "النحو العربي تأسيس وتوظيف" و"مهارات التصحيح اللغوي"، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 إبريل الجاري.





وأضاف المركز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يضع خصما خاص للطلاب داخل دار العلوم وجميع الكليات بشرط إرسال كارنيه الكلية للرقم المعلن مع الحجز على رقم الواتساب 01065447847.





وأشار مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن مواعيد الدورة ستكون يوميا من الساعة 8 وحتى ال 10 صباحا، ويلقيها المدرب الدكتور سيد جمال، والمدرب الدكتور صفوت صالح.





وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



