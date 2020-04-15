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أخبار البلد

بعد القضاء على إرهاب الأميرية.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:10 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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أطلق الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد هاشتاج تحية_للابطال على مواقع التواصل الاجتماعى للتضامن مع رجال الشرطة وشكرهم على المجهود الكبير المبذول لنشر الأمن فى الوطن والشجاعة الباسلة.

وأكد موسى خلال برنامجه ان رجال الشرطة نجحو فى مداهمة احد اوكار الجماعات الارهابية التى ارادت زعزعة الاستقرار فى الشارع المصرى بمنطقى الاميرية بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، معلومات تفيد بأن مجموعة إرهابية، تستعد للقيام بعمل إرهابي، وذلك بالتزامن مع أعياد الاقباط.

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وقد بادلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية النيران مع المجموعة الإرهابية، وقد نجحت الأجهزة الامنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي.

وطالبت قوات الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من منطقة تبادل إطلاق النيران حفاظا على أرواحهم والابتعاد تماما عن المنطقة الخطر.
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