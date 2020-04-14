حمدي النقاز: أرحب بالانتقال لـ الأهلي

أكد حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء ليست لها علاقة بأزمتي مع النادي في الوقت الحالي، متابعا "الأزمة مع الإدارة وليس الجماهير".





وأضاف حمدي النقاز، في تصريحات هاتفية عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه لم يحصل على مستحقاته المالية على مدار خمسة أشهر أثناء تواجده داخل نادي الزمالك.





وتابع: "لم أتعمد افتعال أزمة مع الجماهير، وكافة الأقاويل الصادرة من قبل مجلس الإدارة غير حقيقية".





وواصل "أركز مع فريقي الجديد الآن، وأعشق جماهير الزمالك، وعدم حصولي على مستحقاتي وراء الأزمة مع الزمالك".





وأكد حمدي النقاز، أنه يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي في حالة تلقي عروض رسمي في الفترة المقبلة".



