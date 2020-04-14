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حوادث

إحباط مخطط إرهابي ضد الأقباط.. الداخلية: العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات بالمطرية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:51 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وأفادت الداخلية، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.


وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

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