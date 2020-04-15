AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.. تعليق دار الإفتاء على استشهاد ضابط الأمن الوطني

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:09 ص
تعليق دار الإفتاء
تعليق دار الإفتاء على استشهاد ضابط الأمن الوطني
Advertisements
محمد شحتة
وجهت دار الإفتاء المصرية، تحية إلى رجال الأمن المرابطين دفاعا عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين.

وقالت دار الإفتاء في تغريدة على تويتر: أنتم الأبطال.. تحية إلى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، إلى جنات الخلد أيها البطل، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".

وأشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، من ذلك هجوم أبطال قوات الشرطة على وكر لإرهابيين بمنطقة الأميرية، ما أدى إلى مصرع عناصر خلية إرهابية داهمتها قوات مكافحة الإرهاب في الأميرية، و استشهاد المقدم محمد الحوفي أثناء المواجهات مع أعضاء الخلية الإرهابية.

ودعا مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية .

وأكد مفتي الجمهورية أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان .

وأشاد مفتي الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان .

ودعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء: الإرهاب الآثم يسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان

الإفتاء: الضربات الاستباقية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية تقضي على أوهامها الشيطانية

مفتي الجمهورية في "يوم الشهيد": يقدمون أرواحهم عن طيب خاطر دفاعا عن تراب الوطن

في ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر: الشهادة في الإسلام لمن ضحى بنفسه دفاعا عن وطنه ولم تكن قط لدعاة العنف والإرهاب.. والمفتي: يقدمون أرواحهم عن طيب خاطر دفاعا عن تراب الوطن

مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وبطولات قوات الشرطة في التصدي للإرهاب

الأزهر ينعى المقدم الحوفي ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف عن علاج جديد لكورونا يتم تجربته بداية من الغد.. فيديو

ننشر صورة البطل محمد الحوفى شهيد اقتحام وكر الإرهاب بالأميرية

غالبية سكان العالم معرضون للإصابة.. دراسة: فيروس كورونا مستمر حتى عام 2025.. تفاصيل

أخبار سارة من القومي للبحوث حول عقار أفيجان وتأثيره على كورونا

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

الداخلية تنجح فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بـ الأميرية .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

هتنقذك فى رمضان.. خطوات سحرية لتنظيف أواني الملوخية واللبانة