قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.. تعليق دار الإفتاء على استشهاد ضابط الأمن الوطني

وجهت دار الإفتاء المصرية، تحية إلى رجال الأمن المرابطين دفاعا عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين.

وقالت دار الإفتاء في تغريدة على تويتر: أنتم الأبطال.. تحية إلى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، إلى جنات الخلد أيها البطل، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".

وأشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، من ذلك هجوم أبطال قوات الشرطة على وكر لإرهابيين بمنطقة الأميرية، ما أدى إلى مصرع عناصر خلية إرهابية داهمتها قوات مكافحة الإرهاب في الأميرية، و استشهاد المقدم محمد الحوفي أثناء المواجهات مع أعضاء الخلية الإرهابية.





ودعا مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية .





وأكد مفتي الجمهورية أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان .





وأشاد مفتي الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان .





ودعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية .