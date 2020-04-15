تناوله يوميا لمدة شهر.. مشروب لحرق الدهون خلال الحجر المنزلي

منذ بداية الحجر المنزلي يعاني الكثير من مشكلة زيادة الوزن خاصة مع قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة و تناول الطعام بشكل مبالغ فيه، خاصة خلال السهرة؛ مما يسبب زيادة الوزن .

ونصح موقع "هيلث لاين" الطبي، بتناول مشروب طبيعي يعمل على حرق الدهون بشكل فعال وقوي خلال شهر واحد، بشرط تناوله بشكل يومي، إما على الريق أو قبل النوم .

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مكونات مشروب حرق الدهون :

كوب ماء دافئ

عصير ليمونة

ملعقة عسل أبيض

ملعقة قرفة

ملعقة نخالة الشوفان

الطريقة

في كوب الماء الدافئ ضيفي عصير الليمونة مع العسل الأبيض والقرفة والشوفان وقلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج كل المكونات معًا، ويتم تناوله يوميًا لمدة شهر على الريق، ومرة أخرى قبل النوم، حيث يعمل هذا المشروب على تحسين اداء الجهاز الهضمي كما انه يساعد على سد الشهية وتقليل الاحساس بالجوع .