إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفي على إحدى مدارس مدينة دمنهور

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد محمد فوزى الحوفى على إحدى المدارس أو الشوارع بمدينة دمنهور تكريمًا له ولدوره البطولي فى مكافحة الإرهاب.





وقدّم اللواء هشام آمنة، خالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفي بالأمن الوطني، ابن مدينة دمنهور الذي استشهد مساء أمس خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة .

وأكد محافظ البحيرة، أن دماءه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





كما ثمّن اللواء المحافظ بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دماءهم الذكية فداءً للوطن ونموذجًا فريدًا فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن .