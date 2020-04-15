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أخبار العالم

طلب سؤالين.. ترامب يحرج مراسلاً خلال مؤتمر صحفي حول أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:26 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحد المراسلين الصحفيين، قبل طرحه سؤالا، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

وخلال السماح بطرح الاسئلة، أشار ترامب للمراسل ليبدأ، وعندما قال الصحفي "شكرا سيدي الرئيس لدي سؤالين"، فقاطعه ترامب على الفور "سؤال واحد فقط".

ورد المراسل مبررا الأمر، قائلا "إنه من شخص لم يستطع التواجد هنا"، فكان رد ترامب "من يهتم؟ إذا لم يستطع التواجد هنا؛ فهذا أمر مؤسف للغاية".

كما دخل ترامب في مشادة مع مراسل مجلة "بلاي بوي" لدى البيت الأبيض، بعد نقاش حول قرارات العمل في الولايات، وهدد ترامب بالمغادرة حال لم يتوقف المراسل عن الحدث.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع جميع حكام الولايات قريبا، وسيعطي تفويضا لكل حاكم، بتنفيذ خطة لإعادة الفتح، وفقا للظروف الخاصة بكل ولاية، مشيرا إلى إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن منظمة الصحة العالمية فشلت في تقديم معلومات شفافة حول فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في تحذير دول العالم من خطر وباء كورونا، ملعنا وقف التمويل الأمريكي للمنظمة.
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