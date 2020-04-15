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اجتماع السيسى بوزير الدفاع لمتابعة جهود مكافحة كورونا ..بتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:56 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"صدى البلد"


الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع ب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة لمتابعة جهود مكافحة كورونا .

الأهرام 

وزير التنمية المحلية  استرداد 192 ألف متر و 693 فدانا خلال 24 ساعة .

المصرى اليوم

الداخلية  : مقتل 7 إرهابيين فى واقعة الأميرية .


الشروق 

وزيرة التعاون الدولى : مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود وتأثر الأنظمة الصحية . 

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