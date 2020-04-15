اجتماع السيسى بوزير الدفاع لمتابعة جهود مكافحة كورونا ..بتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع ب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة لمتابعة جهود مكافحة كورونا .
الأهرام
وزير التنمية المحلية استرداد 192 ألف متر و 693 فدانا خلال 24 ساعة .
المصرى اليوم
الداخلية : مقتل 7 إرهابيين فى واقعة الأميرية .
الشروق
وزيرة التعاون الدولى : مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود وتأثر الأنظمة الصحية .