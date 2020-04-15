AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الجيزة تنعي المقدم محمد الحوفى شهيد حادث خلية الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:50 ص
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفي
Advertisements
محمد الصاحى
نعت محافظة الجيزة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وان يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد والشعب المصري مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
 
وأكد محافظ الجيزة أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج الأميرية يتصدر تويتر .. ورواد الموقع ينعون الحوفي برسائل مؤثرة

النيابة الإدارية تنعى شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى

مصدر أمني يكشف كواليس مداهمة الشرطة للوكر الإرهابي بالأميرية

البرلمان ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة.. وعبد العال يؤكد: دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا

رئيس قضايا الدولة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

ترشيحاتنا

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

اجتماع السيسى بوزير الدفاع لمتابعة جهود مكافحة كورونا ..بتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

كورونا يخرج عن السيطرة.. أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في ولاية أمريكية.. صور

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

حسام حسن: الدوري من حق الأهلي حال إلغائه بسبب كورونا

حدث ليلًا.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة