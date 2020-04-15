فى ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصرى.. قصة صفعة على وجهه وخيانة زوجته

تحل اليوم ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصرى والذى اشتهر بالكوميديا وقدم كثيرا من الأعمال التى تظل عالقة فى اذهان المشاهد العربى.





انضم عبدالفتاح القصري لفرقة جورج أبيض المسرحية، وفي إحدى العروض كان يقدم مشهدا تراجيديا، إلا إن الجمهور ظل يضحك، وفي الكواليس وبخه جورج أبيض وصفعه على وجهه وطرده من الفرقة، بعدما رد عليه قائلا: "بحب أضحك الناس هو أنا لازم أبكيهم".





طالب عدد من النجوم بشقة للقصري، وبالفعل منحه محافظ القاهرة شقة بمساكن الشرابية، كما صرفت له النقابة معاشا قدره 10 جنيهات شهرية، وظلت شقيقته "بهية" بجواره حتى رحيله في 2 مارس 1965.



وتعرض للخيانة من قبل زوجته التى استولت على امواله وقررت أن تتزوج من شاب غيره هو ابنه بالتبنى.