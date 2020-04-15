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أخبار البلد

القوات المسلحة توزع الماسكات الطبية على المواطنين بوسائل النقل والأماكن الحيوية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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كتب محمد ابراهيم
استمرارًا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حرصًا على صحة المواطن المصرى، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا.

وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها، وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين.

وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس "كورونا" من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية فى جميع الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من انتشار عدوى الفيروس.

يأتى ذلك فى إطار تضافر جميع الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على جميع التحديات والمصاعب التى تواجهها الدولة فى هذه الفترة.
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