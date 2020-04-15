AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقاية من كورونا..رش وتطهير 6424 مبني حكوميا في المنيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:42 م
رش وتطهير المنشآت
رش وتطهير المنشآت في المنيا
Advertisements
أيمن رياض
 أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات التطهير والتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع شركة مياه الشرب، ومديرية الطب البيطري.

حيث أسفرت تلك الحملات حتى الآن عن رش وتطهير 6424 مبني حكومي، و295691منزل و7614شارع، و88 ميدان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

  وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

  ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
للوقاية من كورونا..رش وتطهير 6424 مبني حكوميا في المنيا
للوقاية من كورونا..رش وتطهير 6424 مبني حكوميا في المنيا
للوقاية من كورونا..رش وتطهير 6424 مبني حكوميا في المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

نائب محافظ المنيا يتابع غلق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

استغلال ساعات الحظر لرفع مستوى النظافة وكفاءة الكهرباء والتطهير في سوهاج

استمرار أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق بالمنوفية

ترشيحاتنا

الجوهري وتأثير شيكابالا وأزمة أحمد فتحي.. 40 تصريحا ناريا من حسام حسن

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصور جديدة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من فيفا بحسم شكوى النقاز ضد الزمالك

أول رد من مدير منظمة الصحة العالمية على قرار ترامب بوقف التمويل

قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام إبراهيم.. وتعليق الملك سعود عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: الخوف يزيد من فرصة الإصابة بكورونا

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال