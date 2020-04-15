للوقاية من كورونا..رش وتطهير 6424 مبني حكوميا في المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات التطهير والتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع شركة مياه الشرب، ومديرية الطب البيطري.





حيث أسفرت تلك الحملات حتى الآن عن رش وتطهير 6424 مبني حكومي، و295691منزل و7614شارع، و88 ميدان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.





وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



