لايف .. حسين الجسمي يعلن موعد البث العالمي الموحّد لحفله





وأعلن حسين الجسمي عن إقامة حفل لايف يتحدى الظروف الاستثنائية الحالية فى بث عالمي موحّد.





وعلق الجسمي على الصورة قائلا: "من الإمارات وطن السلام والإنسانية.. وممثلًا لكل خليجي وعربي.. نطل عليكم من بيتي أنا ونجوم العالم في بث عالمي موحّد، متحدين ومتكاتفين بطموح يحمل الأمل والإصرار والتحدي في هذه الظروف الإستثنائية.. بإذن الله يوم السبت 18 إبريل 2020 .. فخور كوني أنتمي لهذا الوطن ".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم: "بانتطاركم جميعا الله يوفقكم"





وتابعت أخرى قائلة: "ده احلي خبر سمعته".





يذكر أن آخر أعمال الجسمي أغنية "لا تجامل" وكانت من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.





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