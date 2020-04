لايف .. حسين الجسمي يعلن موعد البث العالمي الموحّد لحفله

View this post on Instagram

من #الامارات وطن السلام والإنسانية.. وممثلًا لكل خليجي وعربي.. نطّل عليكم من بيتي أنا ونجوم العالم في بث عالمي موحّد، متحدين ومتكاتفين بطموح يحمل الأمل والإصرار والتحدي في هذه الظروف الإستثنائية.. بإذن الله يوم السبت 18 إبريل 2020 .. فخور كوني أنتمي لهذا الوطن #togetherathome #worldhealthorganization #globalcitizen