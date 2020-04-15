AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لايف .. حسين الجسمي يعلن موعد البث العالمي الموحّد لحفله

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:19 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
Advertisements
ندى فكرى
شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصوره له من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلن حسين الجسمي عن إقامة حفل لايف يتحدى الظروف الاستثنائية الحالية فى  بث عالمي موحّد. 

وعلق الجسمي على الصورة قائلا: "من الإمارات وطن السلام والإنسانية.. وممثلًا لكل خليجي وعربي.. نطل عليكم من بيتي أنا ونجوم العالم في بث عالمي موحّد، متحدين ومتكاتفين بطموح يحمل الأمل والإصرار والتحدي في هذه الظروف الإستثنائية.. بإذن الله يوم السبت 18 إبريل 2020 .. فخور كوني أنتمي لهذا الوطن ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم: "بانتطاركم جميعا الله يوفقكم"

وتابعت أخرى قائلة: "ده احلي خبر سمعته".

يذكر أن آخر أعمال الجسمي أغنية "لا تجامل" وكانت من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: 27 مصريا عالقا في بالي بإندونيسيا.. فيديو

حسين الجسمي يطرح متّحدين ومتحدّين لمواجهة فيروس كورونا

بعد الإعلان عن تعاونه مع نجم أمريكى.. حسين الجسمى يتصدر تويتر بالإمارات

مطربون يتحدون فيروس كورونا بأغنيات جديدة.. حمادة هلال يروج لـ"متونسين ببعض" و الجسمي يطرح "متحدين متحدين"

ترشيحاتنا

نذرت ذبح شاه وتوزيعها هل يجوز شراء لحم بقيمتها والتصدق بها.. الإفتاء تجيب

البورصة إجازة يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

جمال شعبان يحذر من عرض جديد لـ كورونا بظهور علامات مخيفة فى القدم

بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل

AdvertisementS

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى زمن الحظر.. لكزس تنشر مجموعة من صور التلوين لسياراتها.. صور

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى