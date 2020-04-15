AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:55 م
حرب الشوارع في نيجيريا
حرب الشوارع في نيجيريا
Advertisements
أماني إبراهيم
سادت حالة من الذعر في نيجيريا بسبب فرار العديد من المراهقين المنضمين إلى عصابات من الشرطة، وهجومهم على المحلات التجارية والقيام عمليات السرقة المتتالية، في ظل الحظر المتبع خوفا من تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، وهو ما دفع الأهالي للاستعداد لمواجهتهم بالأسلحة البيضاء.

وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن المئات من أعضاء العصابات فروا من الشرطة، ومعظمهم من المراهقين، بعد وفاة أحد زعماء العصابات في قتال، مما أدى إلى اعتقال 150 من أفراد العصابة أما الباقي ففروا إلى ولاية لاجوس وأجون في نيجيريا في ظل حظر التجول المفروض في البلاد لخداع السكان وإثارة الذعر بأنهم سينفذون عمليات سطو مسلح.

ووفقا لشبكة بي بي سي"، تقول الشرطة إن أفراد العصابات حققوا هدفهم في إثارة الذعر، وأقام السكان نقاط تفتيش مؤقتة بإطارات مشتعلة بين ولايتي لاجوس وأوجون بعد تشكيل مجموعات حراسة لحماية أنفسهم من اللصوص المسلحين الوهميين، خاصة أن الجميع يرددون ان سمعوا إصابة أو وفاة أشخاص ولكن هذا غير حقيقي.

وحرص الرجال والشباب على إقامة لجان شعبية في شوارعم خوفا من اللصوص الصغار، وأقاموا في الشارع لحراسة أسرهم ومعهم سواطير وزجاجات وأدوات منزلية للدفاع عن أنفسهم حال تعرضهم لهجوم في أي وقت.

كانت هناك شائعات بأن هناك ما يصل إلى 200 لص مسلح منتشرين في الشوارع النيجيرية، ولكن تصر الشرطة على أن وجودهم ليس إلا خدعة ولم يتعرض أحد للهجوم الفعلي.

ولم تجد الشرطة حتى الآن دليلا فعليا على هجوم المراهقين أو تعرض أحد للضرر بسببهم، وبدأت الأزمة بنشر العديد من الصور التحذيرية منهم إما ورقية مطبوعة أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن لا توجد حالة واحدة تضررت أو شخص تقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وادعى بعض السكان على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية، وقال آخرون إنهم رأوا أشخاصا يقتحمون المنازل، فيما قالت نيجرية انها لا تستطيع النوم لأن غطاء محرك السيارة تعرض للسرقة.

وقال أبيمبولا أوييمي المتحدث باسم شرطة ولاية أوجون إنهم تلقوا أكثر من 300 مكالمة لأشخاص تعرضوا لهجمات يوم السبت الماضي، ولكن جميعها كانت وهمية، وكانت إحدى المكالمات لشخص أبلغ عن وفاة 7 أشخاص ولكن عندما وصلت الشرطة لم يكن هناك شيء.

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"#كمل_يا_مرزوق" هاشتاج يتصدر تويتر الكويت

شاهد كيف تعامل سفير السعودية مع مواطنيه بإندونيسيا لحمايتهم من كورونا

كويتية تخرق الحظر وتطعن رجل أمن.. فيديو

سعودي يوثق حفرة ضخمة بالشارع.. وأمانة جدة تسارع بالاستجابة على تويتر

بشرى سارة.. انخفاض أعداد مصابي كورونا في المدينة المنورة

ضبط 6 شاحنات بصل مخبأ لبيعه فى السوق السوداء بالسعودية

ترشيحاتنا

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

عمرو سعد يشكر والدته بعد استقبال مقابر أسرته لضحايا كورونا من الأطقم الطبية

هل شرط قراءة القاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

ضربة قاضية تقتل طموحات قطر في مونديال 2022

محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى.. شاهد

AdvertisementS

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة محمد رمضان الأكبر منافسة.. مواصفات لامبورجيني هوراكان ايفو الخارقة

انتبهي لها.. 4 أخطاء تفسد السينابون عند تحضيره.. تعرفي عليها

كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة