بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

ووفقا لشبكة بي بي سي"، تقول الشرطة إن أفراد العصابات حققوا هدفهم في إثارة الذعر، وأقام السكان نقاط تفتيش مؤقتة بإطارات مشتعلة بين ولايتي لاجوس وأوجون بعد تشكيل مجموعات حراسة لحماية أنفسهم من اللصوص المسلحين الوهميين، خاصة أن الجميع يرددون ان سمعوا إصابة أو وفاة أشخاص ولكن هذا غير حقيقي.

وحرص الرجال والشباب على إقامة لجان شعبية في شوارعم خوفا من اللصوص الصغار، وأقاموا في الشارع لحراسة أسرهم ومعهم سواطير وزجاجات وأدوات منزلية للدفاع عن أنفسهم حال تعرضهم لهجوم في أي وقت.

ولم تجد الشرطة حتى الآن دليلا فعليا على هجوم المراهقين أو تعرض أحد للضرر بسببهم، وبدأت الأزمة بنشر العديد من الصور التحذيرية منهم إما ورقية مطبوعة أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن لا توجد حالة واحدة تضررت أو شخص تقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وقال أبيمبولا أوييمي المتحدث باسم شرطة ولاية أوجون إنهم تلقوا أكثر من 300 مكالمة لأشخاص تعرضوا لهجمات يوم السبت الماضي، ولكن جميعها كانت وهمية، وكانت إحدى المكالمات لشخص أبلغ عن وفاة 7 أشخاص ولكن عندما وصلت الشرطة لم يكن هناك شيء.

It’s World War3 in Ogun State as Residents are preparing for battle, this will be highly unnecessary if our security agents act fast. It's broad daylight and people don't feel secured what if it's midnight?#OgunUnrest

pic.twitter.com/XoqomvGMkV