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هل يؤثر فيروس كورونا على صحة الكلى؟.. 10 أطعمة تسبب الحصوات.. واحذر من الإفراط في تناول الإسبرين

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:00 ص
صحة الكلى
صحة الكلى
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حياة عبد العزيز
10 أطعمة تسبب حصوات الكلى 
هل يؤثر فيروس كورونا على صحة الكلى؟ 
الإفراط في الأسبرين يسبب تليف الكلى


تعد الكلى من أهم الأعضاء الحيوية داخل الجسد وأى خلل بها يؤثر على العديد من أعضائه الأخرى، وللأسف الشديد القليل منا لا يعلم أهمية الكلى، وكيفية الحفاظ على صحتها وحمايتها من الحصوات.

ومن العوامل التى تلعب دورا كبيرا في تكون حصوات الكلى التغذية بشكل خاطئ حيث إن بعض الأطعمة تتحد مع الكالسيوم الموجود في الجسم وتكون أوكسالات الكالسيوم المسببة لحصوات الكلى.

عرض موقع "universityhealthnews" قائمة بأخطر الأطعمة التى تسبب حصوات الكلى في حال الإكثار منها أو لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للاصابة.

البنجر 
شاي
سبانخ
البروتين الحيواني
المكسرات
نخالة القمح
الكثير من الصوديوم
شوكولاتة

يعد الإسبرين من أقدم وأشهر الأدوية المستخدمة لتسكين الألم وعلاج الصداع.. لكن مع الأسف هذا العقار لا يناسب جميع الأفراد لأن كما له مميزات فله عيوب.

وفقا لما ذكره موقع "webmd" فإن الإسبرين هو أقدم عائلة من الأدوية المعروفة باسم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، في حين أنها يمكن أن تخفف الألم ، إلا أن الإسبرين يمكن أن يتسبب عدة مشاكل صحية أخرى إذا تم تناولها لفترة طويلة أو بكميات كبيرة.

يؤدي تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومنها الإسبرين إلى مشاكل الجهاز الهضمي التي تبدأ من عسر الهضم البسيط مرورا بالنزيف إلى أن تصل لقرحة المعدة ، كما يمكن أن يسبب الإسبرين أيضا تلف الكلى .

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأثير فيروس كورونا على صحة الكلى.

وقال الدكتور جمال شعبان إنه عندما يصيب فيروس كورونا الجسم فإنه يسبب الفشل الكلوي.

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