خوفا من كورونا .. مواطنون يشكون الزحام الشديد بشارع ترعة السواحل بالوراق .صور

شكت السيدة أسماء جمال ، من سكان منطقة ترعة السواحل بالوراق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار الزحام بين المواطنين حتى الآن ، على الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الأسواق لمنع التكدس والتزاحم بين الأهالى خوفا من انتشار العدوى بفيروس كرونا من خلال التزاحم.





وطالبت الشاكية، المسئولين بضرورة الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 0100673536