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أخبار العالم

شاهد..مناورة الحرس الثوري في الخليج والتحرش بالسفن الأمريكية.. صور وفيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشر الحساب الرسمي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" الصور الأولى لتحرش الزوارق البحرية للحرس الثوري الإيراني بالسفن الأمريكية في مياه الخليج، والتي أظهرت اقتراب الزوارق من السفن لمسافة خطيرة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن 11 زورقا بحرية تابعا للحرس الثوري الإيراني قامت مرارا وتكرارا باتباع نهج خطير وقامت بمضايقة سفن بحرية أمريكية متعددة تعمل في المياه الدولية لشمال الخليج العربي.

وأضافت أن طواقم الولايات المتحدة اتخذت الإجراءات التي تعتبرها مناسبة لتجنب الاصطدام.

وتابع البيان أن المناورة التي أجرتها زوارق الحرس الثوري بطريقة غير آمنية وغير مهنية تنتهك كل قوانين الملاحة البحرية ومراعاة سلامة السفن الأخرى منا يقتضي القانون الدولي.

وتشير التقييمات الأولية إلى أن زوارق الحرس الثوري اقتربت مسافة من 10 إلى 50 ياردة.

حيث اقتربت مسافة 50 ياردة من سفينة "USS Lewis BPuller" و10 ياردات من سفينة قوات خفر السواحل الأمريكية.

فيما لم تسفر المناورات الإيرانية عن وقوع أية إصابات.

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