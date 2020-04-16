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أخبار البلد

المطران أفرام سمعان مدبرا بطريركيا لإبراشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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سامح سلام

عيّن صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المطران المنتخَب أفرام سمعان، النائب البطريركي على القدس والأراضي المقدسة والأردن، مدبّرًا بطريركيًا لإيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان للسريان الكاثوليك.


يأتى القرار لحين انتخاب مطران  للإيبارشية، بعد موافقة آباء السينودس الدائم للكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، وذلك عقب نياحة صاحب السيادة مار إقليمندس يوسف حنوس مطران السريان الكاثوليك السابق.


وزوّد البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث المدبّر البطريركي الجديد بالنصائح والتوجيهات الأبوية للقيام بهذه المسؤولية الجسيمة بروح الراعي الصالح والوكيل الأمين.


وتمنى مار أغناطيوس للمطران أفرام سمعان النجاح والتوفيق في هذه المهمّة الجديدة لِما فيه خير إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، وخلاص نفوس مؤمنيها، إلى جانب مسؤوليته الأساسية كنائب بطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن.


المطران أفرام سمعان مدبرا بطريركيا لإبراشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان
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