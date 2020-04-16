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فن

بكل حب.. فنانون يهنئون روجينا بـ عيد ميلادها.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:45 ص
روجينا
روجينا
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ميرنا محمود
نشر نقيب الممثلين، الدكتور أشرف ذكى، صورة لزوجته روجينا؛ احتفالا بعيد ميلادها الـ49 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وعلق  أشرف ذكى، على الصورة "عيد ميلاد سعيد".
 

وجاءت تعليقات متابعي روجينا للتعبير عن حبها، ومنها تعليق إيناس عز الدين "كل سنه و انتي طيبه يا لوجي". 


كما علقت فيفي عبده بالقلوب تعبيرا عن حبها. 


وتشارك روجينا في الدراما سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان. 


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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