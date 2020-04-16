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أخبار العالم

الكونجو تسجل 43 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزيرة الصحة في الكونجو، جاكلين ليديا ميكولو، أمس الأربعاء، أن 43 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد سُجلت في البلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 117 حالة.

وكانت الكونجو قد أعلنت فى أول مارس الماضي رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس.

وأودى الوباء حتى الآن، بحياة ما لا يقلّ عن 126898 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وسجلت الولايات المتحدة التي سجلت حصيلة قياسية يومية جديدة لوفيات كورونا بلغت أكثر من 2300 حالة، وهو رقم لم يتحقق في أي بلد في العالم
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