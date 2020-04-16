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فن

بيومي فؤاد يكشف سر فشل فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي ..شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:30 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان بيومى فؤاد عن سر فشل فيلم "خيال مآتة" الذى قدمه الفنان أحمد حلمى كآخر أعماله في السينما قبل قرار الغلق بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وقال بيومى فؤاد أثناء استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، السبب الحقيقى وراء فشل فيلم أحمد حلمى الأخير "خيال مآتة" أنه لم يكن على المستوى المطلوب، كما أن هناك بعض الكواليس ولا أرغب فى الحديث عنها حاليا. 

وأضاف بيومى فؤاد "لا أمانع فى تقديم دور مشجع زملكاوى فى أى عمل فنى على غرار ما قدمته فى مسلسل "كابتن أنوش" كبير مشجعى الأهلى". 

أما عن سر عدم تكراره تقديم برنامج خاص بعد نجاح ببرنامجه "بيومى أفندى"، فقال بيومي فؤاد "ليس هناك أى وقت لتقديم برنامج وأفضل التمثيل".

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