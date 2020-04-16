طبيب الأهلي يطمئن على البرامج التأهيلية للمصابين

أجري الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية الدورية مع لاعبي الفريق المصابين؛ من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية بشكل جيد في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويتواصل طبيب الفريق مع الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي لاعبي الفريق ، للوقوف على مستجدات برامجهم التأهيلية ومتابعة كل ما يتعلق بتحسن حالتهم.





يذكر أن سعد سمير أجرى جراحة وتر أكيليس، في حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي في الوقت الذي أجرى فيه الثنائي حمدي فتحي وكريم نيدفيد جراحتي غضروف الركبة.



