AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مبادرة من السنوار ومسؤول إسرائيلي يطالب بسرعة الاستجابة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:23 ص
مبادرة من السنوار
مبادرة من السنوار ومسؤول إسرائيلي يطالب بسرعة الاستجابة
Advertisements
سمر صالح
نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله "إن هناك فرصة نادرة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في أعقاب تصريحات قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار". 

وقال المصدر "إذا لم نتصرف بسرعة للتعامل مع مبادرة السنوار لصفقة تبادل، فهذه الفرصة سوف تتبخر خلال أسابيع". 

وكان رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار قد عرض مبادرة من أجل تحريك هذا الملف، وسط مماطلة في التعامل معه من قبل حكومة نتنياهو، وإهمالها للجنود المحتجزين في غزة منذ سنوات. 

وحسب ما أفاد التقارير الفلسطينية فإن المبادر يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى كبار السن والمرضى والأطفال والنساء مقابل معلومات عن حياة بعض الجنود.
 
وعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية للحديث عن تمسك حماس بمطلبها وشرطها لبدء مفاوضات عبر الوسطاء في هذا الملف وهو الإفراج عن محرري "صفقة شاليط" والتي سميت فلسطينيا "بصفقة وفاء الأحرار".
 
ويحتجز الذراع العسكري لحماس في قطاع غزة أربعة جنود إسرائيليين من بينهم ضابط، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة، وأن لذلك ثمن يجب دفعه لمعرفة تفاصيل عن حياتهم- بحسب حماس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هآرتس: السنوار حصل على التسهيلات الجديدة لغزة بالضغط العنيف

في ظل تفشي كورونا.. مبادرة من السنوار وإسرائيل لا تستجب

نتنياهو يعلن استعداده لبدء الحوار مع حماس| اعرف التفاصيل

صفقة تبادل أسرى.. صحيفة تكشف عن قرب اتفاق إسرائيل وحماس فى ظل أزمة كورونا

صفقة تبادل أسرى.. حماس تدلي بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين لديها في هذه الحالة

صفقة تبادل أسرى.. إسرائيل وحماس يتجهان لخطوة هامة

ترشيحاتنا

أنا غير مسئولة.. شيما الحاج تحرر محضرا لمنتحل شخصيتها.. تفاصيل

بريطانيا: الإبقاء على إجراءات الحجر الصحى لـ فيروس كورونا

زوجة رامى عياش تتألق بإطلالة أسود في أسود

فى عيد ميلاد روجينا.. عمرها الحقيقى وسبب انفصالها 6 أشهر عن زوجها

حكم الشرع في فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 16 - 4 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غواص فى بحر النغم.. عمار الشريعى طور آلة الأورج رغم إعاقته.. وأضاع فرصة عمله مع أم كلثوم بسبب سائق تاكسي

بعد وفاته .. 5 صور نادرة لـ أحمد دياب مع حماه رشدي أباظة

بالكاجوال الناعم .. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد