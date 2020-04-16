مبادرة من السنوار ومسؤول إسرائيلي يطالب بسرعة الاستجابة

نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله "إن هناك فرصة نادرة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في أعقاب تصريحات قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".





وقال المصدر "إذا لم نتصرف بسرعة للتعامل مع مبادرة السنوار لصفقة تبادل، فهذه الفرصة سوف تتبخر خلال أسابيع".





وكان رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار قد عرض مبادرة من أجل تحريك هذا الملف، وسط مماطلة في التعامل معه من قبل حكومة نتنياهو، وإهمالها للجنود المحتجزين في غزة منذ سنوات.





وحسب ما أفاد التقارير الفلسطينية فإن المبادر يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى كبار السن والمرضى والأطفال والنساء مقابل معلومات عن حياة بعض الجنود.

وعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية للحديث عن تمسك حماس بمطلبها وشرطها لبدء مفاوضات عبر الوسطاء في هذا الملف وهو الإفراج عن محرري "صفقة شاليط" والتي سميت فلسطينيا "بصفقة وفاء الأحرار".

ويحتجز الذراع العسكري لحماس في قطاع غزة أربعة جنود إسرائيليين من بينهم ضابط، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة، وأن لذلك ثمن يجب دفعه لمعرفة تفاصيل عن حياتهم- بحسب حماس.