على رأسهم ميسي.. كواليس اجتماع بارتوميو مع قادة برشلونة

وتقدم 6 أعضاء من مجلس إدارة نادي برشلونة، استقالتهم، الخميس الماضي، اعتراضا على سياسة بارتوميو، رئيس النادي، من ضمنهم إميلي روسود نائب الرئيس .





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بارتوميو وثلاثة من أعضاء نادي برشلونة عقدوا اجتماعا، عبر" الفيديو كونفرانس" مع كلا من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو للحديث عن الأزمة الإدارية الأخيرة.







وأضافت الصحيفة، أن بارتوميو أبلغ قادة الفريق بالتغييرات التي شهدها مجلس الإدارة، بعد استقالة 6 من الأعضاء.





وتابعت الصحيفة، أنه بارتوميو أخبر اللاعبين أن النادي ناقش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" والاتحاد الأوروبي " يويفا" إمكانية عودة النشاط مجددا، لكنه أكد لهم أن الحفاظ على صحتهم وسلامة لاعبي الفريق هو أهم شيئ.





وأكلمت الصحيفة، أن بارتوميو شكر قادة برشلونة بعد جهودهم الكبيرة في إقناع لاعبي الفريق بالموافقة على تخفيض رواتبهم، لمواجهة الأزمة المالية التي يمر لها النادي، بعد تجميد النشاط الرياضي.