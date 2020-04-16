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اقتصاد

استمرار قطع المياه عن مناطق بالجيزة بسبب كسر خط 1000 مللي

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن استمرار أعمال الاصلاح لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم، الخارج من توسعات محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية، بمنطقة الخلايفه بالوراق، وذلك نظرا لتعديات البناء بالقرب من الخط، وكمية المياه التى نتجت عن الكسر مما استلزم دفع الشركة بعدد ٣٠ سيارة شفط وسيارة سيول لشفط كميات المياه، وعليه فالشركة تعمل فى ظروف دقيقة للغاية تسببت فى تأخر الإصلاح.


وأوضحت الشركة أنها تكثف الأعمال لإنهاء الاصلاح فى أسرع وقت.


والشركة اذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فإنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.


وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
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