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محافظات

للوقاية من الوباء.. محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطهير القرى والمدن.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخميس، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، مضيفًا أن أعمال التعقيم تقوم بها أجهزة الحكم المحلي.

وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري، وذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي استمرار توعية المواطنين بالإجراءات الصحية السليمة، للوقاية من الفيروس وتنظيم حركة المواطنين في أماكن تلقي الخدمات العامة كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
للوقاية من الوباء.. محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطهير القرى والمدن.. صور
للوقاية من الوباء.. محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطهير القرى والمدن.. صور
للوقاية من الوباء.. محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطهير القرى والمدن.. صور
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