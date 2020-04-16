للوقاية من الوباء.. محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطهير القرى والمدن.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخميس، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، مضيفًا أن أعمال التعقيم تقوم بها أجهزة الحكم المحلي.





وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري، وذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.



