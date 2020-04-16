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أخبار البلد

رئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس لبحث تداعيات كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء بتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للبلاد ومنهم متابعة اخر مستجدات فيروس كورونا لمتابعة اخر مستجدات في المحافظات وتوفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة بالإضافة إلى متابعة تطبيق حظر التجول في المحافظات.

وقد أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في تصريحات له إن اجتماع المجلس سيبحث أيضا المقترحات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال يوم إجازة شم النسيم الموافق الاثنين المقبل، وما يتعلق بتوقيت تطبيق ساعة الحظر خلال هذا اليوم، لضمان التزام المواطنين بما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بعدم الاختلاط أو حظر التحرك إلا في الحالات الضرورية أو للفئات المستثناه من قرارات حظر.
 
وأوضح المتحدث أنه في حالة الاستقرار على استمرار تطبيق الحظر الجزئي، فإن هناك قرارات إضافية سيتم تطبيقها خلال يوم شم النسيم، من أجل تشديد الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتقليل التزاحم. 

يذكر أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء قد صرح في مداخلة هاتفية أمس، لبرنامج "على مسئوليتى"، بأنه يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بمعاملة يوم شم النسيم نفس معاملة يومي الجمعة والسبت فيما يتعلق بإغلاق المولات والمحلات، غير المتعلقة بالمواد الغذائية، طوال اليوم، بالإضافة إلى إحكام غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق ومنع أية تجمعات احتفالية في الميادين العامة. 

وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين خلال اجتماع المجلس أمس بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء.

وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلًا للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

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