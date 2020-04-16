مسابقة إذاعية ضمن برامج إذاعة شمال سيناء في رمضان

تنفذ إذاعة شمال سيناء الإقليمية خريطة برامج رمضان الإذاعية ببرامج فردية وثنائية وجماعية، يتقدمها برامج المسابقات الرمضانية.



وتتضمن الخريطة تقديم مسابقة تحت عنوان "حكاية وطن " ، يقدمها الإذاعى حسن القصاص ، والتي كتبها الشاعر الشاب عبد الرحمن طلعت، والاشراف العام للاذاعى ايمن الاهتم مدير عام الاذاعة، تحت رعاية ديوان عام محافظة شمال سيناء.



وقال حسن القصاص ، ان المسابقة ستذاع يوميا قبل الإفطار ، وتعاد فى اليوم التالى، بعد موجز أنباء الساعة 12 ظهرا ، وقد تم تخصص جوائز لـ 7 فائزين فى نهاية الشهر، وسيتم السحب أولا على ثلاثة فائزين بقيمة ألف جنية لكل منهم، وأربعة فائزين آخرين بقيمة 500 جنيه لكل منهم.



ويسمح للمشاركين الاستفادة من المسابقة ودخول القرعة على الجوائز بجمع إجابات المسابقة على مدار 30 حلقة، وترسل بريديا على عنوان إذاعة شمال سيناء بالمساعيد.



ويقدم الإذاعى حسن القصاص عددا من البرامج الأخرى على اثير إذاعة شمال سيناء وهى برنامج من ذاكرة التاريخ، وبرنامج رموز التحدى ، وبرنامج ادب وادباء ، وبرنامج متحف المشاهير ، وبرنامج من التراث السيناوي، وبرنامج كان ياما كان.

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