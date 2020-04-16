قطع المياه عن مناطق بالجيزة ٣٣ ساعة.. تعرف على السبب..

استمر انقطاع خدمة مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة منذ صباح الامس الاربعاء بعد حدوث كسر بالخط الرئيسي 1000 مللي متر بمنطقة الوراق.





وتقوم الشركة منذ صباح الامس بأعمال الاصلاح لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم، الخارج من توسعات محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية بمنطقة الخلايفه بالوراق.





كما تم الدفع بعدد ٣٠ سيارة شفط وسيارة سيول لشفط كميات المياه، وعليه فالشركة تعمل فى ظروف دقيقة للغاية تسببت فى تأخر الإصلاح.





وأوضحت الشركة أنها تكثف الأعمال لإنهاء الاصلاح فى اسرع وقت.





ومن بين المناطق المتضررة من قطع المياه فيصل والهرم والمنصورية والمريوطية وأوسيم والوراق.



