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أخبار البلد

الرئيس السيسي: أجدد ثقتى فى وعى شعبنا.. وسنواجه أي مخالفات وتجاوزات تضر بمصلحة الوطن

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم

قال الرئيس عبد الِفتاح السيسي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

وأضاف الرئيس: "كما أجدد ثقتى فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات".

وتابع: "وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن، حفظ الله مصر والمصريين".

الرئيس السيسي: أجدد ثقتى فى وعى شعبنا.. وسنواجه أي مخالفات وتجاوزات تضر بمصلحة الوطن
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