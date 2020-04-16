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منوعات

روان بن حسين تقضي الحجر الصحي بصحبة طفلتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:06 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
حرصت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين على مشاركة جمهورها تفاصيل الحجر المنزلي الذي تخضع له، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت روان صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصحبه طفلتها وعلقت "وحشتووووووني❤️❤️، كيفكم مع الحجر المنزلي؟ انا قاعده احاول قد ما اقدر احافظ على إيجابيتي في هالظروف الصعبه"


وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.


يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.


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