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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ الثعلب الصغير بعيد ميلاده

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
سلط إتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على مسيرة حازم إمام نجم نادى الزمالك وعضو الجبلاية السابق فى عيد ميلاده اليوم الاربعاء. 

وذكر إتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أتم اليوم ان حازم إمام النجم الأسبق لمنتخب مصر  عامه الـ45.. إذ ولد في 16 أبريل  1975 وتم تسجيله في 10 مايو لظروف سفر والده الكابتن حمادة إمام خارج مصر.

تابع.. حقق مع المنتخب كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو  وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع المنتخب الأوليمبي.

ولعب 87 مباراة دولية في صفوف منتخب مصر في الفترة من 1995 حتى 2005 سجل فيها 16 هدفا ، وتم اختياره ضمن التشكيل المثالي في كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا.
وبعد اعتزاله خاض نجم مصر المجال الإداري ، من خلال عضويته بمجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

اضاف.. وينتمي حازم إمام إلى أسرة رياضية عريقة ، فضلا عن أنه ابن الكابتن الكبير حمادة إمام فإنه حفيد يحيي إمام النجمين السابقين لمصر ونادي الزمالك.

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