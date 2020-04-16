إطارات سيارات ذكية لن تضطر إلى تغييرها

استطاعت شركة جود يير ابتكار إطارات جديدة قادرة على معالجة وتوليد الأجزاء المهترئة من على أسطح الإطارات والتي تتعرض للكثير من الاحتكاك المتواصل مع الأسفلت.





ويعرف هذا الإطار باسم " ري تشارج " كما يمكن القول إن هذه الإطارات قد تشبه ترطيب أحمر الشفاه حيث تتميز بأسطوانة مضغوطة من مرطب الإطارات القابل للتحلل.









والهدف من هذه إنتاج هذه الإطارات هي أن تخفف من مخلفات صناعات الإطارات لذلك قامت الشركة العريقة على خطة جعل الإطارات جزءا مستمرا بصلاحية ممتدة.





وللأسف لا يهتم الكثير من قائدى السيارات بفحص إطاراتهم بشكل دوري لمعرفة إذا كانت متهالكة أم لا أم أنها مازالت بصحة جيدة.





كما قدمت الهيئة الألمانية توصيات هامة، بعد فحص الإطارات موضحة أن تلك الإطارات يتم تجديدها كل 6 سنوات.





ومن المهم لسلامتك يجب عليك الاهتمام بتغيير الإطارات بشكل دوري ويجب متابعة حالة الإطارات من وقت لآخر.





للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان إن كانت يجب تغييرها أو صلاحيتها للعمل لان الكاوتش يعتبر من أهم الأجزاء لأنه المسؤول الأول عن سلامتك وسلامة سيارتك.