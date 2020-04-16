AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إطارات سيارات ذكية لن تضطر إلى تغييرها

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
استطاعت  شركة جود يير ابتكار إطارات جديدة قادرة على معالجة وتوليد الأجزاء المهترئة من على أسطح الإطارات والتي تتعرض للكثير من الاحتكاك المتواصل مع الأسفلت.

ويعرف  هذا الإطار باسم " ري تشارج "  كما يمكن القول إن هذه الإطارات قد تشبه ترطيب أحمر الشفاه حيث تتميز  بأسطوانة مضغوطة من مرطب الإطارات القابل للتحلل.


والهدف من هذه إنتاج هذه الإطارات هي أن تخفف من مخلفات صناعات الإطارات لذلك قامت الشركة العريقة على خطة جعل الإطارات جزءا مستمرا بصلاحية ممتدة.

وللأسف لا يهتم الكثير من قائدى السيارات بفحص إطاراتهم بشكل دوري لمعرفة إذا كانت متهالكة أم لا  أم أنها مازالت بصحة جيدة.

 كما قدمت الهيئة الألمانية  توصيات هامة، بعد فحص الإطارات موضحة أن تلك الإطارات يتم تجديدها كل 6 سنوات.

ومن المهم لسلامتك يجب عليك الاهتمام بتغيير الإطارات بشكل دوري ويجب متابعة حالة الإطارات من وقت لآخر. 

للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان إن كانت يجب تغييرها أو صلاحيتها للعمل لان الكاوتش يعتبر من أهم الأجزاء لأنه المسؤول الأول عن سلامتك وسلامة سيارتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

نصائح هامة تطيل عمر سيارتك الافتراضي .. تفاصيل

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

طريقة فعالة لزيادة عمر إطارات السيارات 3 أضعاف عمرها الافتراضي

ترشيحاتنا

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 140 ألفا

5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

اليابان تعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك